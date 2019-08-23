Вакарчук призывает Зеленского неотложно внести законопроект об изменениях в Конституцию

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призывает и предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому внести законопроект об изменениях в Конституцию по снятию депутатской неприкосновенности, уменьшению количества депутатов Верховной Рады до 300, лишению депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство".

"Мы предлагаем это сделать президенту, потому что депутатам для этого нужно собрать 150 подписей, нашей небольшой фракции это будет не так просто сделать", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Вакарчук подчеркнул, что нужно обязательно снимать депутатскую неприкосновенность.

Он также убежден, что количество в 450 народных депутатов для нынешней Украины морально и политически устарело, и необходимо уменьшить его до 300 человек.

Кроме того, "Голос" предлагает, чтобы при прогуле более половины заседаний одной сессии парламента или за "кнопкодавство" депутата лишали мандата.

Вакарчук отметил, что еще необходимо ограничить возможность быть народным депутатом более двух сроков.

Он заявил, что "Голос" поддержит такие изменения в Конституцию, и надеется, что "Слуга народа" тоже за них проголосует.