В Нафтогазе рассказали, кто может купить газ на зиму по летней цене

Купить газ на отопительный сезон заранее по летней цене сможет только определенная категория потребителей. Об рассказал исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко в интервью Радио Свобода, передает УНН.



"Кто получает субсидии, и дальше будут получать субсидии. И этот "газовый запас" рассчитан, очевидно, не на них. Но есть люди, которые могут заплатить за газ без субсидии. Для таких потребителей был предложен такой продукт, когда они платят по текущей цене. Таким образом зимой у них будет газ, который они купили по летней, более низкой цене. Как говорят в Украине, запас карман не прожжет. Мы не ожидаем какую-то значительную сумму, особенно, что эти деньги идут не напрямую, а через облгазсбыты", - сообщил Витренко.



Он также назвал объем запасов газа в подземных хранилищах. По его словам, в Украине сейчас 17,4 млрд куб. м газа, продолжается накопление топлива. В Нафтогазе планируют закачать 20 млрд куб. м газа к началу отопительного сезона. Это примерно на 4 млрд куб. м больше, чем в предыдущие годы.

