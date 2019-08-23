Соглашение о коалиции подпишут 29 августа - Разумков

Коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV. "Согласно процедуре, как это предусмотрено законом, коалиционное соглашение будет заключено 29 августа", - отметил Разумков.



Глава партии также заверил, что "украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время".



Также он без фамилий сказал, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".

