Кадыров открыл в Чечне самую большую мечеть Европы

Самая большая мечеть в Европе открылась в городе Шали в Чечне. Об этом в пятницу, 23 августа.



Мечеть носит название «Гордость мусульман». Ее здание вмещает 30 тысяч человек, а на всей ее территории могут одновременно молиться до 70 тысяч прихожан. Это больше, чем население всего Шали, которое, по данным на 2019 год, составляет чуть более 54 тысяч человек.



Высота главного купола составляет 43 метра, по сторонам расположены четыре 63-метровых минарета. Мечеть построена из белого мрамора, в оформлении использовано чистое золото. Здание строилось с 2012 года, а открытие мечети приурочено к 68-й годовщине со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова (родился 23 августа 1951 года), отца нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова.



«Мы назовем мечеть именем всеми любимого нами заступника в день суда именем пророка Мухаммеда», — сказал во время церемонии открытия Кадыров-младший. Ранее жители Шали предлагали назвать мечеть именем самого Рамзана Кадырова, отмечает информагентство.

