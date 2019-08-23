На подъездах к Киеву установят две площадки для взвешивания авто

К 30 августа в рамках пилотного проекта на подъездах к Киеву установят две площадки для автоматического взвешивания автомобилей в движении Weight-in-Motion.



Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.



"Две из шести площадок для автоматического взвешивания в движении на дороге М-06 будут установлены с 26 по 30 августа", - отметили в компании.



Работы стартуют вечером на автодороге М-06 Киев-Чоп в направлении из Киева в Житомир, на комплексах WIM 1 (Киево-Святошинский район, с.Капитановка) и WIM 2 (Макаровский район, пгт.Калиновка).



Всего на подъездах к столице планируется установить шесть таких площадок: на дорогах М-03, М-01, М-05, М-07, о чем сообщалось еще в прошлом году.



Как отметили в "Укравтодоре", за два-три года этот проект планируется расширить на территорию всей страны.



По словам руководителя Госагентства автомобильных дорог Cлавомира Новака, этот проект открывает "новую эру функционирования дорожной инфраструктуры Украины".



"Ведь с помощью современных технических мероприятий мы повысим безопасность дорожного движения, обеспечим сохранение автомобильных дорог от разрушения и позволим получать достоверную ситуацию об интенсивности движения для планирования ремонтно-строительных работ", - отметил он.



Больше информации на карте пилотного проекту WIM - по ссылке.

