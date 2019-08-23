Волкер заявил о готовности США подключиться к "нормандскому формату"

В случае необходимости, США готовы подключиться к переговорам по ситуации в Восточной Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. "Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем "нормандский формат", - сказал Волкер агентству BNS в пятницу.



Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского включить в "нормандскую группу" по переговорам, состоящую из представителей Украины, Франции, Германии и России, еще и представителей США и Великобритании.



"Как я всегда говорил, проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России провести в жизнь свои обязательства по Минским соглашениям", - сказал спецпредставитель США.



"Что бы вы ни делали для создания условий для реального мира и чтобы Россия выполняла Минские соглашения, мы готовы присоединиться и помочь", - добавил он.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что надеется в ближайшие недели созвать "нормандскую четверку" для нового раунда переговоров по вопросу мирного урегулирования на востоке Украины. На встрече с президентом России Владимиром Путиным он также заявил, что после избрания Зеленского президентом Украины появились реальные возможности достичь мира в этой стране.



Волкер заявил, что согласен с этим. Однако он подчеркнул, что главные проблемы в плане урегулирования ситуации в Украине связаны с Россией.



"Зеленский, без сомнения, пользуется поддержкой, у него есть мандат в парламенте, у него есть воля это сделать, но проблемой всегда была Россия. Я надеюсь, что это новая возможность, и Россия изменит свое поведение", - сказал представитель Вашингтона.

