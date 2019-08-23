В Украине начал дорожать автогаз

В Украине средняя розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 11 коп./л – до 11,55 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95 в пятницу, 23 августа.



Согласно ежедневному мониторингу розничного рынка, стоимость автогаза в сетях WOG и ОККО выросла на 26 коп./л, до 12,18 и 12,19 грн/л, соответственно. На KLO газ подорожал на 10 коп./л, до 11,99 грн/л.



Сеть Привата, нарастившая количество газовых модулей до 514 единиц, понизила цены в среднем на 3-4 коп./л – до 10,96-11,06грн/л.



Сети AMIC, SOCAR, БРСМ-Нафта, Автотранс, UPG, Параллель, Род-Ник, Укргаздобыча и SUN OIL повысили стоимость сжиженного газа 1-48 коп./л.



Отмечается, что одной из причин роста цен на автогаз украинских производителей стала реакция на повышение импортных котировок: с начала августа средняя котировка СУГ на белорусско-польской границе выросла примерно 25% – до $365-370/тонн. Дополнительным фактором, оказывающим давление на цены, стало снижение импортных поставок СУГ в первой половине августа. В результате спрос начал превышать предложение.

