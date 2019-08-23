В The Guardian передумали считать Крым российским

Британская газета The Guardian убрала со своего сайта указание Крыма как российской территории в подписи к фотографии на сайте. Об этом сообщает RNS.



Ранее издание опубликовало статью с лучшими фотографиями за четверг, 22 августа. Среди них оказался снимок с фестиваля «Таврида» в Крыму, который был сделан фотографом агентства ТАСС недалеко от города Судак.



В подписи к изображению редакция уточнила, что кадр сделан в «Крыму, России». Указание «Россия», ранее упомянутое в подписи, в настоящее время вырезано из текста, остался только «Крым».



На страницах The Guardian публиковались материалы, осуждающие присоединение Крыма к России. В материалах журналистов говорилось, что процесс был незаконным.

