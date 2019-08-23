В СНБО обсудят создание Службы финансовых расследований - Аваков
Сегодня в Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудят вопросы создания Службы финансовых расследований. Об этом сегодня сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании коллегии МВД о деятельности правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.
По его словам, в государстве крайне остро стоит вопрос создания единого органа который будет заниматься борьбой с финансовыми преступлениями и преступлениями в налоговой сфере.
“Сегодня у нас будет соответствующее совещание в Совете национальной безопасности и обороны”, — сказал Аваков.
Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил ликвидировать департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Источник: УНН
17:02