Кравчук говорит, что парад на День Независимости нужен, но есть “но”

Первый Президент Украины Леонид Кравчук считает, что масштабный парад по случаю Дня Независимости Украины нужно проводить только в юбилейные даты.



Об этом он сказал в пятницу на пресс-конференции в Укринформе на тему: "Особенности празднования 28-й годовщины Дня Независимости Украины".



"Я думаю, что сам парад нужен, но, возможно, только в юбилейные даты. Я не вижу необходимости каждый год проводить парад. Учитывая, что мы - молодая страна, строимся, возможно будем праздновать круглую дату - 30-летие. Тогда, возможно, необходим более широкий парад. Т.е. для круглых дат он нужен", - сказал Кравчук.



По его словам, Украина проведет большой парад, когда завершится война на Донбассе.



"Я думаю, что мы сделаем огромный парад, когда завершится война и будет мир на Донбассе. Это будет не просто парад, это будет всенародный марш во главе с парадом. Это будет что-то великое и необычное, и я хочу принимать в этом участие. И я верю, что война завершится сейчас быстро. Есть первые «симптомы», которые позволяют мне это говорить", - подчеркнул Кравчук.



Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства в сумме 300 млн грн передать на выплату премий военным.



Впоследствии в Офисе Президента заявили, что вместо парада состоится Шествие достоинства с участием главы государства. Режиссерами действа стали Алан Бадоев и Елена Коляденко.



В то же время представители ряда ветеранских организаций заявили, что организуют в День Независимости свой "Марш защитников Украины".

