Кравчук говорит, что парад на День Независимости нужен, но есть “но”

Кравчук говорит, что парад на День Независимости нужен, но есть “но”

Первый Президент Украины Леонид Кравчук считает, что масштабный парад по случаю Дня Независимости Украины нужно проводить только в юбилейные даты.

Об этом он сказал в пятницу на пресс-конференции в Укринформе на тему: "Особенности празднования 28-й годовщины Дня Независимости Украины".

"Я думаю, что сам парад нужен, но, возможно, только в юбилейные даты. Я не вижу необходимости каждый год проводить парад. Учитывая, что мы - молодая страна, строимся, возможно будем праздновать круглую дату - 30-летие. Тогда, возможно, необходим более широкий парад. Т.е. для круглых дат он нужен", - сказал Кравчук.

По его словам, Украина проведет большой парад, когда завершится война на Донбассе.

"Я думаю, что мы сделаем огромный парад, когда завершится война и будет мир на Донбассе. Это будет не просто парад, это будет всенародный марш во главе с парадом. Это будет что-то великое и необычное, и я хочу принимать в этом участие. И я верю, что война завершится сейчас быстро. Есть первые «симптомы», которые позволяют мне это говорить", - подчеркнул Кравчук.

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства в сумме 300 млн грн передать на выплату премий военным.

Впоследствии в Офисе Президента заявили, что вместо парада состоится Шествие достоинства с участием главы государства. Режиссерами действа стали Алан Бадоев и Елена Коляденко.

В то же время представители ряда ветеранских организаций заявили, что организуют в День Независимости свой "Марш защитников Украины".