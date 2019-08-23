Народное голосование выбрало Ирину Паламар аграрным министром

По промежуточным результатам всеукраинского общественного опроса, за нее проголосовало более 219000 украинцев.

Глава Ассоциации животноводов Украины, общественный деятель, аграрный эксперт Ирина Паламар набрала наибольшее количество голосов во всеукраинском общественном опросе относительно кандидата на пост Министра аграрной политики и продовольствия Украины, объявленном информационным порталом Hromadskе. По промежуточным результатам, за нее проголосовало 29% или более 219 000 респондентов.

Среди других кандидатов на пост главы Минагрополитики - Иван Слободяник, глава объединения «Агро-Продовольственная Рада», глава комитета Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины; Вадим Ивченко, депутат ВР Украины VIII созыва, заместитель главы Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Ольга Трофимцева, и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины и ряд других общественных деятелей и экспертов отрасли.

Напомним, что Ирина Паламар активно поддерживает развитие сельских регионов, население которых составляет около 14 млн человек; реализовала ряд проектов для развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки владельцев домохозяйств - производителей с / х продукции; добилась, чтобы было отсрочено введение новых технических требований к качеству молока, чтобы крестьяне могли реализовывать свою продукцию.

Также Ирина Паламар разработала ряд предложений по открытию рынка земли, которые бы защищали интересы владельце домохозяйств и мелких и средних фермеров; ведет активную работу в направлении борьбы с АЧС - организует круглые столы и семинары по данному вопросу с участием экспертов, разработала вместе с командой ученых, представителей бизнеса и Госпродпотребслужбы программу по борьбе с АЧС; способствует открытию новых экспортных рынков для украинских производителей продукции животноводства;

Одним из последних масштабных проектов, реализованных Ириной Паламар, стала разработка стратегии реформирования аграрного сектора. Разработанный ею вместе с экспертами Офиса реформ Intelligence AGRO (главой которого она является) пакет предложений по реформированию аграрной отрасли она передала Президенту Владимиру Зеленскому во время украинского-турецкого бизнес-форума в Стамбуле.