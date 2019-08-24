Украина празднует 28 День независимости

В субботу, 24 августа в Украине празднуют День Независимости. Этот праздник отмечается ежегодно в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины - политико-правового документа, который удостверял новый статус Украинского государства.

В 1991 году, после августовского путча в Москве, исходя из той опасности, которая нависла над Украиной и продолжая тысячелетнюю традицию создания государства, внеочередная сессия Верховной Рады республики провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства - Украины.

Это значило, что Украинское государство имеет свою неделимую и неприкосновенную территорию, на которой действуют исключительно Конституция и законы Украины. Она сама осуществляет защиту и охрану своей государственности, гарантирует всем своим гражданам права и свободы, исключительно сама распоряжается своими природными богатствами, самостоятельно ведет свою экономику, имеет свою валютно-финансовую систему и денежную единицу, сама проводит международную политику и устанавливает равноправные отношения с соседями, сама развивает науку, образование, культуру.

В конце 1991 года Украина со всех формальных точек зрения преобразовалась в независимое государство, которое в этом статусе в достаточно короткий срок признало мировое содружество. Полную государственную независимость Украина получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость проголосовали 90,32% граждан.

Одобрив на всеукраинском референдуме Акт провозглашения независимости Украины, народ предоставил этому документу реальную силу и положил начало новому этапу развития истории государства.