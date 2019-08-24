Зеленский на Майдане Незалежности объявил минуту молчания по погибшим

Президент Владимир Зеленский объявил на Майдане Незалежности минуту молчания в память о погибших героях.



Об этом сообщает корреспондент Укринформа.



После минуты молчания прозвучали 100 колоколов, которые также подхватили все города Украины. Эти колокола символизируют сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.



Президентская чета возложила цветы к памятному кресту погибшим, а дети возложили белые хризантемы к исторической брусчатке на склонах вдоль Аллеи Героев Небесной Сотни.

