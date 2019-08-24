Союз МС-14 не смог состыковаться с МКС

Космический корабль Союз МС-14 с роботом Федором на борту не смог состыковаться с МКС. Об этом в субботу, 24 августа.



Отмечается, что корабль подошел к станции на 99 метров, завис, а затем начал отход на безопасное расстояние - 279 метров.



По словам источника издания в ракетно-космической отрасли, причиной неудачи могла стать неполадка в системе стыковки корабля Курс.



"Возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "Курс-НА" на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы, после чего ЦУП дал команду на увод корабля от станции", - сказал собеседник агентства.



Повторную попытку стыковки будут проводить в ночь с воскресенья на понедельник. К тому времени экипаж должен демонтировать усилитель на одном из узлов и провести его проверку и замену при необходимости.

