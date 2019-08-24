Зеленский верит, что вскоре в Украине наступит мир

Президент Владимир Зеленский верит, что в украинском календаре уже скоро появится дата не менее важная, чем праздник Независимости - день наступления мира в стране. Об этом он заявил на торжествах на майдане Независимости, сообщает корреспондент Укринформа.



"В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц в данном случае неважны, поскольку это будет день, когда наступит мир. И мое утро будет начинаться с смс сообщений: за минувшие сутки в Украине родились тысяча мальчиков и тысяча одна девочка", - подчеркнул Президент.



Он поздравил страну с днем рождения, завершив свою речь словами: "Слава Украине!"



