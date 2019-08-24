Россия будет разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности – Путин

Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают Соединенные Штаты.



Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.



"Мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности", - сказал Путин.



Президент РФ добавил, что Россия не будет размещать ракет, до тех пор пока "в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства".

