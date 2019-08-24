В Украине в ближайшие сутки будет тепло

В Украине в ближайшие сутки 25 августа юго-восточная часть и Закарпатье останутся в жаркой воздушной массе, остальная территория будет под влиянием более прохладного воздуха с минимальной вероятностью дождей, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не ожидается, лишь в Карпатах и на Закарпатье местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, днём 23-28°, в южной части и на Закарпатье ночью 16-20°, днём 30-34°.

В Киеве 25 августа без осадков. Температура воздуха ночью 13-15°, днём 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 25 августа самая высокая температура воздуха днём была 33,1° в 1903 году, самая низкая ночью +8,1° в 1950 году.

В Украине 26 августа без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье местами кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, днём 23-28°; в южной части и на Закарпатье ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днём 27-32°.

В Киеве 26 августа без осадков. Температура воздуха ночью 13-15°, днём 25-27°.

По состоянию на 9:00 утра субботы, 24 августа, температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-26°, в р.Днепре в пределах г.Киева 20°.