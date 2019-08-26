Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами

Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп по меньшей мере дважды высказал предложение использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов. Об этом со ссылкой на близкие к вопросу анонимные источники сообщает Axios.

Эти реплики президента прозвучали на брифингах по национальной безопасности. «Я понял, я понял. Так почему бы нам не бомбить их? (...) Когда они начинают формироваться у берега Африки и потом двигаются через Атлантику, мы бросаем ядерную бомбу в центр урагана, и это его уничтожает. Почему мы не можем этого сделать?» — цитирует Трампа один из участников обсуждения. По его словам, присутствовавшие на брифинге были поражены предложением лидера США.

Другой источник рассказал изданию, что эта идея звучала «в числе прочих» и не обязательно считалась шокирующей, а также в итоге не привела даже к рассмотрению такого варианта на более-менее официальном уровне.

В Белом доме на просьбу Axios прокомментировать эту информацию ответили отказом обсуждать приватные беседы президента. Однако один из членов администрации согласился поговорить с журналистами анонимно и выступил в защиту главы государства. Он заявил, что обсуждать стоит самые разнообразные идеи, и что цель защиты США от стихийного бедствия, которую ставит перед собой Трамп, в любом случае благая.

Авторы заметки отметили, что идея уничтожения ураганов с помощью ядерных бомб существует много десятилетий — ее выдвигали еще в 50-е годы. Ученые считают, что ядерная бомба не только вряд ли навредит урагану, но и заразит воздух радиоактивными отходами, которые ураган впоследствии разнесет — мнение о том, что на самом деле такой шаг эффективен, включают в списки расхожих мифов об ураганах.

Кроме того, использование большой ядерной бомбы в Атлантическом океане нарушило бы Договор о мирных ядерных взрывах (PNET), подписанный Соединенными Штатами и СССР в 1976 году.