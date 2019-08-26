Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп по меньшей мере дважды высказал предложение использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов. Об этом со ссылкой на близкие к вопросу анонимные источники сообщает Axios.



Эти реплики президента прозвучали на брифингах по национальной безопасности. «Я понял, я понял. Так почему бы нам не бомбить их? (...) Когда они начинают формироваться у берега Африки и потом двигаются через Атлантику, мы бросаем ядерную бомбу в центр урагана, и это его уничтожает. Почему мы не можем этого сделать?» — цитирует Трампа один из участников обсуждения. По его словам, присутствовавшие на брифинге были поражены предложением лидера США.



Другой источник рассказал изданию, что эта идея звучала «в числе прочих» и не обязательно считалась шокирующей, а также в итоге не привела даже к рассмотрению такого варианта на более-менее официальном уровне.



В Белом доме на просьбу Axios прокомментировать эту информацию ответили отказом обсуждать приватные беседы президента. Однако один из членов администрации согласился поговорить с журналистами анонимно и выступил в защиту главы государства. Он заявил, что обсуждать стоит самые разнообразные идеи, и что цель защиты США от стихийного бедствия, которую ставит перед собой Трамп, в любом случае благая.



Авторы заметки отметили, что идея уничтожения ураганов с помощью ядерных бомб существует много десятилетий — ее выдвигали еще в 50-е годы. Ученые считают, что ядерная бомба не только вряд ли навредит урагану, но и заразит воздух радиоактивными отходами, которые ураган впоследствии разнесет — мнение о том, что на самом деле такой шаг эффективен, включают в списки расхожих мифов об ураганах.



Кроме того, использование большой ядерной бомбы в Атлантическом океане нарушило бы Договор о мирных ядерных взрывах (PNET), подписанный Соединенными Штатами и СССР в 1976 году.

