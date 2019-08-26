Коломойский вступил в открытый конфликт с Соросом

Украинский олигарх Игорь Коломойский начал прямое противостояние с американским финансистом Джорджом Соросом. Об этом пишет паблик Разведчик.



«Противостояние Коломойского с Ахметовым - давняя история, которая будет иметь своё продолжение в ближайшее время, а противостояние с Соросом - новый поворот, где речь идёт не только о нефтегазовом секторе, но и о конфигурации будущего правительства Украины: Коломойский настаивает на исключении кандидатуры Владислава Рашкована (заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде) из списка потенциальных премьеров, это касается Александра Данилюка и Айвараса Абрамавичуса, которого Игорь Коломойский в одном из интервью обозвал шавкой».



По словам автора, конфликт Коломойского с Соросом будет непростым - впереди переговоры с МВФ. В 2019 году общий объем платежей по государственному долгу Украины составляет $15,6 млрд. Последствия этого конфликта могут привести к полномасштабному экономическому кризису, и как следствие - полной сменой власти в Украине», - пишет СМИ.



Напомним, по информации американского издания The Daily Beast, Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает украинского олигарха, бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского причастным к финансовым преступлениям. Однако никаких обвинений ему ФБР не предъявляло.

По сообщениям трёх источников издания, правоохранительные органы США подозревают бизнесмена в заказном убийстве, однако экстрадировать его в США из Израиля, где он проживает, будет непросто.



Самая серьезная критика, считают аналитики, звучит из уст Джонатана Брандсона, которого называют экс-сотрудником посольства США и бывшим экспертом по Украине «Международной книжной группы», подчиняющейся фонду Джорджа Сороса.