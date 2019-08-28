Apple выпустила трейлер «Дикинсон»

Apple показала первый трейлер сериала «Дикинсон». Шоу представляет собой комедийную биографию Эмили Дикинсон — одной из величайших американских поэтесс.



«”Дикинсон” — это смелый взгляд на общественные, половые и семейные ограничения с точки зрения мятежной молодой поэтессы Эмили Дикинсон», — гласит официальное описание сериала. Автором выступает Алёна Смит, которая раньше работала над «Любовниками» и «Службой новостей». Главную героиню играет Хейли Стайнфелд, известная по роли в «Железной хватке», а также в «Ромео и Джульетте» 2013 года.



Эмили Дикинсон родилась в 1830 году. Она написала 1 800 стихотворений, но при жизни опубликовала лишь около 10 штук. Её стихи не имели аналогов в поэзии её времени: строки были коротки, названия обычно отсутствовали, часто встречались необычная пунктуация и использование заглавных букв. Обычно Дикинсон изображали как застенчивую затворницу, но в сериале её покажут в гораздо более современной и вольной манере.



«Дикинсон» выйдет в стриминговом сервисе Apple TV Plus, запуск которого состоится в ноябре. Точная дата релиза сериала пока не известна.





