Жареная пища чревата раком кишечника

Массачусетский университет, передает "Российская газета", проверил, каким образом жареные на растительном масле продукты влияют на воспалительные заболевания кишечника и рак толстой кишки. Был проведен эксперимент на грызунах.



Оказалось, жареная пища способствует попаданию токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток, усиливает воспаление в толстой кишке и рост опухолей. В целом подобная пища, ярким примером которой является фастфуд, повышает риск заболеваний толстого кишечника и перерождения рака в агрессивную форму онкологического заболевания.



Ученые подсчитали: если грызунов кормили пищей, жареной в масле, и у животных уже были новообразования, злокачественные опухоли увеличивались в размере в два раза. В особой опасности находятся люди, склонные к воспалительным заболевания кишечника. Им стоит пересмотреть свой рацион.

