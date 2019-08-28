Готовиться к зачатию следует за несколько лет

Биолог Грэйс Дагдэйл советует: пары, желающие родить здорового ребенка, должны поменять образ жизни за два года до попыток зачатия. Как передает The Daily Mail, за это время можно решить проблемы с лишним весом или вредными привычками, начать принимать омега-3, железо, цинк, важные для зачатия.



Необходимо сократить потребление спиртного, начать принимать мультивитамины для укрепления здоровья и повышения фертильности. Чтобы почувствовать эффект, с точки зрения влияния на яйцеклетки, может уйти несколько месяцев. Качество спермы у мужчины меняется примерно за три месяца.



Исследования показали: каждый 10-й мужчина способен повысить фертильность, изменив образ жизни. К примеру, можно тренироваться три раза в неделю, включить в рацион орехи, зеленые листовые овощи и меньше выпивать. Женщинам же рекомендовано следить за уровнем витамина D. Он способствует приживлению эмбриона к стенке матки. Также важен йод - влияет на вероятность зачатия и на развитие ребенка.

