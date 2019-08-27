ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема

ГИБДД по Севастополю не будет штрафовать президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема. Об этом говорится в ответе на запрос юриста из Владивостока Максима Чихунова.



Правила дорожного движения, заявили в управлении ГИБДД по Севастополю, не распространяются на протокольные мероприятия, «поскольку во время их проведения дорожное движение полностью снимается (запрещается)».



Максим Чихунов обратился в ГИБДД и Генпрокуратуру после того, как Владимир Путин 10 августа во время байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» в Севастополе проехал на мотоцикле «Урал» без шлема.



В мае 2018 года Путин проехал по открывшемуся Крымскому мосту на «КаМАЗе», не пристегнувшись ремнем безопасности. Тогда ФСО заявила, что правила дорожного движения не были нарушены, так как Путин ехал по мосту до его официального открытия, когда мост «не являлся дорогой общего пользования».

