Сегодня 100 дней президентства Зеленского

100 дней назад, 20 мая 2019 года Владимир Зеленский стал 6-м Президентом Украины. Он зачитал присягу на торжественном заседании Верховной Рады и с этого момента вступил в должность главы государства. Зеленскому 41 год, он родился 25 января 1978 года в Кривом Роге Днепропетровской области.



Высшее юридическое образование он получил в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета, однако по специальности никогда не работал.



Со школы Зеленский увлекался КВНом, а в 1997 году была создана команда "95-й квартал", в которой он стал одним из главных актеров.



30 апреля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала Зеленского Президентом по итогам 2-го тура выборов.



Он набрал 73,22% (13,5 млн) избирателей, а его конкурент действующий на тот момент Президент Петр Порошенко - 24,45% (4,5 млн).



Зеленский является самым молодым Президентом, поскольку стал главой государства в 41 год, в то время как Леонид Кравчук - в 57, Леонид Кучма - в 55, Виктор Ющенко - в 50, Виктор Янукович - в 59, Порошенко - в 48 лет.



Зеленский обещал проработать на президентском посту исключительно один срок.



За первые 100 дней работы он успел реформировать Администрацию Президента в Офис и провести ряд кадровых назначений, относящихся к компетенции главы государства.



Кроме того, он осуществил около 20 региональных поездок по Украине, принял впервые за последние 20 лет в Украине премьер-министра Израиля, посетил Бельгию для встреч с руководством ЕС и НАТО, Канаду, Турцию, Францию и Германию для встреч с лидерами этих государств, а также провел два телефонных разговора с Президентом России Владимиром Путиным.



Из обещаний, данных в предвыборной программе, Зеленский успел только внести в Верховную Раду законопроекты об импичменте Президента и проведении парламентских выборов по открытым спискам, однако они не были рассмотрены.



На второй день президентства Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы, по итогам которых его партия "Слуга народа" получила более половины мандатов – 254, и единолично сформирует правительство.

