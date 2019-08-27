Настя Ивлеева и Андрей Бедняков снова станут ведущими «Орла и решки» на «Интере»

Команда популярного тревел-шоу «Орел и решка» вновь отправляется в путешествие: стартовали съемки нового сезона проекта под названием «Ивлеева vs Бедняков». Премьера состоится в эфире канала «Интер» уже в сентябре. На этот раз зрителей ждут не только новые туристические маршруты, неожиданные открытия и яркие приключения, но и захватывающее противостояние двух опытных телепутешественников. В проект «Орел и решка» возвращаются Настя Ивлеева и Андрей Бедняков!



«Ивлеева vs Бедняков» – это не просто очередной сезон «Орла и решки», – рассказывает генеральный продюсер TeenSpirit Елена Синельникова. – Это совершенно новый уровень путешествий, где ведущие – далеко не новички, которые удивляются всему подряд. Это матерые волки путешествий, которые покажут зрителям, где и как лучше отдохнуть, что стоит увидеть своими глазами, а куда лучше и вовсе не соваться. Эти опытные туристы, казалось бы, объехали весь мир. Но на планете осталась еще уйма туристических направлений, где не бывал ни один из них: Новая Зеландия, Сидней, Милан, Колорадо! В этом сезоне Андрей Бедняков и Настя Ивлеева постараются, наконец, закрыть свой гештальт путешествий, а телезрители увидят один из самых ярких и незабываемых сезонов за всю историю проекта!»



В 2011 году актер и пародист Андрей Бедняков стал ведущим проекта «Орел и решка» вместе с Жанной Бадоевой, заменив на этом посту Алана Бадоева. Впоследствии соведущими Андрея были Леся Никитюк и Настя Короткая. Бедняков «пережил» 8 сезонов проекта, облетел почти 100 городов мира и намотал тысячи километров. С популярной блондинкой Настей Ивлеевой, которая два года вела программу «Орел и решка. Перезагрузка», его объединяют страсть к путешествиям и любовь телезрителей.



«Мы внимательно читаем комментарии наших зрителей. И просьб «верните Беднякова» и «верните Ивлееву», по нашим подсчетам, больше всего. А желания наших зрителей – закон», – заверяет Елена Синельникова.



По словам продюсера, в основе нового сезона заложено противостояние между двумя ведущими. «Они сами друг друга вызвали на этот «челлендж»,– говорит Елена. – Каждый из них хочет доказать, что он лучше, смешнее, круче! Показать лучшее место для отдыха, дать полезней совет для туристов, залезть туда, куда другой бы не рискнул. Если раньше наши ведущие иногда могли отказываться от некоторых сложностей: не съесть какую-то гадость или не прыгнуть с гигантской высоты, то теперь у каждого есть конкурент-раздражитель, который обязательно его высмеет и попробует «переплюнуть» своего оппонента. Как бы то ни было, шоу теперь станет еще более захватывающим, и наши зрители от этого только выиграют».



Кто окажется круче – Бедняков или Ивлеева? Какие сюрпризы ждут телезрителей и поклонников популярного тревел-шоу? Узнаем совсем скоро! Следите за новостями проекта и анонсами телеканала «Интер».

