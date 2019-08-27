Букмекерские конторы России готовятся к юбилейному чемпионату Европы по футболу

Несмотря на то, что до начала матчей UEFA Euro 2020 чуть меньше года, букмекеры и болельщики уже предвкушают предстоящую остроту ставок на спорт и зрелищность футбольных поединков. В будущем году празднуют 60-летний юбилей этого супер популярного турнира, поэтому игры было решено провести в разных европейских городах. Стоит отметить, что за право проводить матчи на своих стадионах боролись 19 стран. На состоявшейся 2 декабря 2018 года в Дублине жеребьёвке были отобраны стадионы, в которых будут проходить игры чемпионата.



В число «счастливцев» попали Лондон, Рим, Баку, Амстердам, Будапешт, Бухарест и другие крупные города Европы. Россия тоже не осталась в стороне, получив право на проведение двух матчей в Санкт-Петербурге. Откроет чемпионат Вечный Город Рим, а закрытие будет организовано на лондонском стадионе Уэмбли.



В настоящее время букмекерские конторы России внимательно следят за текущими клубными чемпионатами, отмечая каждую победу и поражение команды, в которую включены игроки будущих сборных. В июне активно принимались ставки на квалификационные матчи, определяющие будущих участников главного европейского чемпионата.



Сегодня уже бушуют страсти вокруг предполагаемого победителя. Многие прогнозисты прочат победу французам, которые демонстрируют отличную игру на проходящих в настоящее время играх Лиги Европы. Некоторые опытные капперы уверены в победе германского футбольного легиона, который после поражения в чемпионате мира 2018 быстро набирает мощный потенциал. Однако подавляющее большинство уверено в том, что в этот раз кубок UEFA достанется испанцам, которые всегда демонстрировали блистательную игру, как у себя дома, так и на выезде.



В аутсайдерах составленного рейтинга оказались Россия, Хорватия и Нидерланды. Однако, как показывает опыт прошлых чемпионатов, «тёмные лошадки» всегда способны преподнести любителям спортивных ставок массу приятных и неприятных сюрпризов. Что касается финальной игры, то знающие предсказатели убеждены, что в главном поединке сойдутся Франция и Испания. Хотя никто не сбрасывает со счетов мощную бельгийскую команду, способную сломить красивую игру французов и уверенный темп испанцев. Как бы там ни было, всех нас ждёт великолепное зрелищное шоу красивого футбола, который самым удачливым и прозорливым принесёт хороший доход.



