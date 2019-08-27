Вайнштейну выдвинули новые обвинения

Голливудском продюсеру Харви Вайнштейну, которого обвиняют в сексуальных домогательствах около 80 женщин, предъявлены новые обвинения.



Об этом сообщает The Guardian.



"Звезда" Клана Сопрано "(Аннабелла Шиорра — ред.) обвинила Вайнштейна в сексуальном нападении на нее в 1993 году в ее квартире в Грамерси парк. У данного факта истек срок давности, необходимый для предъявления обвинения. Но прокуратура Манхэттена считает, что эта история важна для выдвижения двух пунктов (обвинение — ред.), касающихся посягательств сексуального характера ", - говорится в сообщении.



Как отмечается, Вайнштейн не признал вину.



Окружной прокурор включил новые обвинения в масштабное дело против Вайнштейна. Новый обвинительный акт был передан в суд за две недели до даты рассмотрения дела 9 сентября в Верховном суде Манхэттена.



Однако начало судебного процесса отложили до 6 января 2020 года, чтобы дать защите Вайнштейна время подготовиться.



Как сообщалось, скандал вокруг Харви Вайнштейна вспыхнул в октябре 2017 года. Это дело вызвало общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хэштегом #MeToo. О претензиях к продюсеру заявили около 80 женщин. По некоторым из этих случаев Вайнштейну предъявили обвинение. Он признал факты ненадлежащего поведения, однако, по-прежнему отвергает обвинения в сексуальных действиях.

