Укравтодор реализует пилотный проект по внедрению системы взвешивания фур в движении

Две из шести площадок для автоматического взвешивания в движении на дороге М-06 будут установлены до 30.08.



Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.



По словам Славомира Новака, руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины, этот проект открывает новую эру функционирования дорожной инфраструктуры Украины – ведь с помощью современных технических мер мы повысим безопасность дорожного движения, обеспечим сохранение автомобильных дорог от разрушения и позволим получать достоверную ситуацию об интенсивности дорожного движения для планирования ремонтно-строительных работ.



В рамках реализации пилотного проекта, предусмотрено установление таких пунктов на подъездах к Киеву на дорогах М-03, М-01, М-05, М-07. Этот проект планируется за два-три года расширить по всей стране.



Система WіM должно стать частью общей системы ИТС (Интеллектуальные транспортные системы).

