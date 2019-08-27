Для грузовиков проезд по украинским дорогам может стать платным

"Укравтодор" планирует ввести плату за проезд по дорогам для большегрузного транспорта.



Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.



"Это была моя инициатива - имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion (системы автоматического взвешивания в движении - ред.), это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер.



Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины - это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины", - сказал Новак.



По его словам, введение сбора будет серьезным законодательным изменением для Украины, которое существенно улучшит состояние дорог в стране.



"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - добавил и.о. главы "Укравтодора".



"Объемы разрушения автодорог из-за перегруженного транспорта огромны. Проблема с перегруженными фурами в Украине очень, очень большая", - подчеркнул он.

