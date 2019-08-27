Для грузовиков проезд по украинским дорогам может стать платным

Для грузовиков проезд по украинским дорогам может стать платным

"Укравтодор" планирует ввести плату за проезд по дорогам для большегрузного транспорта.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"Это была моя инициатива - имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion (системы автоматического взвешивания в движении - ред.), это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер.

Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины - это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины", - сказал Новак.

По его словам, введение сбора будет серьезным законодательным изменением для Украины, которое существенно улучшит состояние дорог в стране.

"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - добавил и.о. главы "Укравтодора".

"Объемы разрушения автодорог из-за перегруженного транспорта огромны. Проблема с перегруженными фурами в Украине очень, очень большая", - подчеркнул он.