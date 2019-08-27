Международные организации пересматривают планы сотрудничества с АУП Валерия Иванова после серии скандалов, связанных с отмыванием средств

Международные финансовые организации, среди которых Агентство США по международному развитию (USAID), Международный фонд «Відродження» Джорджа Сороса, Фонд Конрада Аденауэра, а также ряд посольств пристально следят за ситуацией вокруг скандала с выводом средств в оффшоры президентом Международного благотворительного фонда «Академия украинской прессы» (АУП) Валерием Ивановым и ожидают независимого расследования этих фактов, сообщает ProUA.



«Международный фонд «Відродження» знаком с публикациями в СМИ (относительно материалов по отмыванию средств в оффшорах Валерием Ивановым — ред.). Мы ожидаем независимого и беспристрастного расследования изложенной информации», — заявил руководитель отдела коммуникаций «Відродження» Александр Кульчицкий.

По его словам, начиная с 2015 года, Международный фонд не предоставлял гранты АУП. А все отчеты по грантам проходят проверку.

Старший советник по вопросам связи с общественностью USAID/Ukraine Роман Воронович сообщил, что АУП действительно получает поддержку от одной из организаций-партнеров, которые оказывают помощь в сфере развития украинских медиа.





В USAID/Ukraine не стали называть сумму, однако на сайте организации можно найти 2 гранта, которые были выделены АУП. Один на сумму $16,5 тыс., второй на сумму – $96 тыс. Был ли использован второй грант на столь крупную сумму и на какие цели ни на сайте USAID, ни на сайте АУП не указывается.

На сайте АУП нет никакой финансовой информации, относительно полученных средств от международных организаций, с которыми сотрудничает фонд и потраченных сумм. А суммы там немалые.

Это и не удивительно, поскольку, согласно недавно опубликованным материалам, президент АУП Валерий Иванов выводил гранты международных организаций , которые перечислялись на счет Международного благотворительного фонда «Академия Украинской Прессы», на свой ФОП «Иванов Валерий Феликсович». Ранее СМИ публиковали многочисленные документы по панамским оффшорам Валерия Иванова. Ответы на вопросы по оффшорам Валерий Иванов игнорирует.

В настоящее время АУП сотрудничает с Фондом Фридриха Наумана. От официального комментария там отказались, однако один из сотрудников на условиях анонимности поделился информацией, что по истечению срока соглашения (3 года), сотрудничество может быть приостановлено. В центральном офисе в курсе обнародованных данных и также пристально следят за ходом дела.

«В нашем Фонде удивлены продолжительным молчанием Валерия Иванова относительно опубликованных в СМИ документов», — отметил один из сотрудников организации.