В среду и в четверг в Украине будет тепло, без осадков

Сухая и теплая воздушная масса будет определять погоду в Украине в ближайшие сутки, 28 августа, сообщает Укргидрометцентр. В среду в Украине без осадков. Ветер северо-восточный, на западе страны - юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на Закарпатье и на побережье морей 17-22°; днем 23-28°, в западных, южных и Днепропетровской областях 29-33°. В Киеве - без осадков. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,1 градусов тепла в 1943 году, самая низкая - ночью на отметке 5,5 градусов тепла в 1984 году.



В четверг, 29 августа, в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура на Левобережье, кроме Херсонской области, ночью 7-12°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, в южных и западных областях до 30°.



В Киеве 29 августа - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.



27 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.

