На Украине планируют модернизировать все АЭС

Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 года. Соответствующую программу действий подписали Энергоатом и Турбоатом, сообщает пресс-служба Энергоатома во вторник, 27 августа.



В течение пяти лет планируется заменить оборудование 15 энергоблоков четырех украинских АЭС.



"Программа модернизации оборудования АЭС предусматривает замену 8 конденсаторов турбин энергоблоков АЭС, в том числе, в рамках импортозамещения, планируется замена 4 конденсаторов российского производства. Суммарный прирост мощности энергоблоков атомных электростанций после замены конденсаторов составит около 400 МВт", - говорится в сообщении.



Также в рамках модернизации планируют усовершенствовать цилиндры турбин, что позволит повысить их мощность.



На модернизацию АЭС планируют потратить около 6 миллиардов гривен.



"Мы существенно расширяем наше сотрудничество в рамках программы импортозамещения, и это особенно важно в нынешних политических условиях. Мы обсудили долгосрочную ремонтную программу - замену запасных частей, отработавших свой ресурс", - заявил глава Энергоатома Юрий Недашковский.



Напомним, прошлым летом правительство одобрило технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС общей стоимостью 72 млрд 342 млн гривен. Ориентировочная продолжительность строительства - семь лет.

