Оппозиция выступила за отмену депутатской неприкосновенности

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает за отмену депутатской и президентской неприкосновенности на Украине, говорится в заявлении политсилы.



Ранее представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что пропрезидентская партия "Слуга народа" надеется в день открытия Верховной рады нового созыва принять в первом чтении закон об отмене депутатской неприкосновенности, а в начале сентября получить конституционное большинство для его окончательного утверждения. В марте в ходе предвыборной кампании Зеленский заявлял, что после победы на президентских выборах планирует быстро снять неприкосновенность с президента, депутатов Верховной рады и судей.



"Оппозиционная платформа – За жизнь" последовательно выступает за отмену неприкосновенности депутатов Украины. Это решение должно быть принято одновременно с отменой неприкосновенности президента Украины", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте во вторник.



Также в заявлении отмечается, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" "учитывает состояние конституционной и правовой системы Украины, способной при отсутствии института депутатской неприкосновенности раскручивать маховик политических репрессий и подавлять эффективное осуществление депутатами своих полномочий, и разделяет юридическую позицию Конституционного суда Украины, что неприкосновенность депутата не является личной привилегией и его индивидуальным правом, а имеет публичный характер".



"Институт неприкосновенности должен распространяться на защиту депутата от незаконного вмешательства в его деятельность и надлежащее функционирование парламента. Все прочие действия или бездействие депутатов вне указанных правоотношений подпадают под административную и уголовную юрисдикцию", - добавили представители партии.



В "Оппозиционной платформе – За жизнь" отметили, что партия "инициирует снятие неприкосновенности с президента Украины, поскольку она создает фундамент для политической и экономической коррупции в стране".



Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта, теперь их может рассмотреть Рада. Депутаты пока не рассматривали этот вопрос.



Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Вначале Рада направляет законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после чего, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

