Болтон во время визита на Украину заявил об опасности китайских инвестиций

Болтон во время визита на Украину заявил об опасности китайских инвестиций

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон в ходе визита на Украину заявил, что Штаты информируют своих друзей и партнеров об опасности китайских инвестиций.

Болтон прибыл на Украину во вторник. Перед визитом в СМИ появилась неофициальная информация, что одной из его целей является помешать приобретению более 50% акций крупного украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич" китайскими компаниями.

"Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект "Шелкового пути" и через привлекательные инвестиции. ... Мы информируем друзей и партнеров об опасностях, которые несут китайские инвестиции", - сказал Болтон украинскому интернет-изданию "Европейская правда".

При этом он отказался комментировать вопросы, связанные с "Мотор Сич".
Это предприятие в Запорожье разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

В конце прошлой неделе представитель предприятия сообщил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сич".