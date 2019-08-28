Болтон во время визита на Украину заявил об опасности китайских инвестиций

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон в ходе визита на Украину заявил, что Штаты информируют своих друзей и партнеров об опасности китайских инвестиций.



Болтон прибыл на Украину во вторник. Перед визитом в СМИ появилась неофициальная информация, что одной из его целей является помешать приобретению более 50% акций крупного украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич" китайскими компаниями.



"Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект "Шелкового пути" и через привлекательные инвестиции. ... Мы информируем друзей и партнеров об опасностях, которые несут китайские инвестиции", - сказал Болтон украинскому интернет-изданию "Европейская правда".



При этом он отказался комментировать вопросы, связанные с "Мотор Сич".

Это предприятие в Запорожье разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.



В конце прошлой неделе представитель предприятия сообщил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сич".

