Против Парубия возбудили дело по событиям в Одессе в 2014 году

Государственное бюро расследований завело дело в отношении спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия, проверит его причастность к организации моссовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Ранее Портнов подал в Госбюро расследований заявление о якобы совершении спикером Рады ряда преступлений, а именно "организации массовых беспорядков, причинивших гибель людей, осуществлении террористического акта - применения оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения, политических и иных целей и незаконное ношение, хранение, приобретение и передачу огнестрельного оружия без специального разрешения".



"Государственное бюро расследования отреагировало на мое заявление", - сообщил Портнов в своем Telegram-канале.



По его словам, в рамках расследования дела будет проведены следственные действия. "Это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности. Все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы", - отметил он.



После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.

