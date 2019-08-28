Помпео: США намерены вывести войска из Афганистана как можно скорее

США намерены вывести военнослужащих из Афганистана как можно скорее и в как можно большем количестве. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на 101-м Национальном съезде организации ветеранов США "Американский легион" в Индианаполисе (штат Индиана).



"США сражаются в Афганистане более 18 лет. 18 лет военного, дипломатического и экономического присутствия для реформирования афганского общества, - сказал он. - Мы сокрушили "Аль-Каиду" (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ТАСС), это была наша миссия, продолжаем бороться с ними". "США никогда [не заявляли| о постоянном военном присутствии в Афганистане, и все стороны признают: время уходить, - отметил госсекретарь. - Работа [над этим] продолжается".



Помпео не стал прогнозировать, когда завершится мирный процесс в этой исламской республике. "Президент США принял решение удостовериться, что мы все делаем правильно, - сказал он. - Это четкие инструкции для меня и моих коллег-военных. Хотим вернуться домой как можно скорее и в как можно большем количестве". Вместе с тем госсекретарь подчеркнул важность гарантий, что террористы никогда больше не смогут угрожать США с территории Афганистана.



Администрация президента США Дональда Трампа ставит условием вывода своих военных прекращение огня радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и разрыв отношений с международной террористической сетью "Аль-Каида". Вашингтон также требует от радикального движения сесть за стол переговоров с афганским правительством.

