Лечение зубов у детей – работа для опытных специалистов

Лечение зубов у детей – специфическая область в современной стоматологии, которая предъявляет к доктору специфические требования. Помимо базовой подготовки, стоматолог должен обладать специальными знаниями о детских зубах, поскольку физиологически и анатомически они устроены несколько иначе, чем у взрослых пациентов. Лечение зубов у детей требует еще и некоторой психологической подготовки, с которой и начинается знакомство доктора и пациента.

Умение успокоить и простым языком объяснить необходимость тех или иных видов стоматологического вмешательства – признак высокой квалификации детского врача-стоматолога.

Лечение молочных зубов

Так нужно ли проводить лечение молочных зубов у детей, ведь это временные единицы, которые в возрасте 12-13 лет будут заменены новыми? По этому поводу в среде далекой от медицины часто ведутся дебаты, но ответ профессиональных стоматологов однозначен – да. Несомненно, лечение молочных зубов у детей должно осуществляться столь же тщательно, как и лечение постоянных единиц.

Молочные зубы участвуют в формировании правильного прикуса у ребенка, влияют на развитие обеих челюстей и фиксируют пространство для правильного развития «взрослых» резцов и клыков. Правильное их развитие значительно упрощает формирование грамотной речи и нормальной дикции. Это не говоря уже о том, что участвуя в пищеварительном процессе молочные зубы прямо влияют на работу и развитие органов пищеварения и всего организма в целом во время его активного роста и формирования. Их лечение у детей должно стать нормой современной жизни.

Лечение постоянных зубов

Организм человека устроен так, что в возрасте 12-13 лет у детей происходит смена молочных зубов на постоянные аналоги. Лечение последних должно осуществляться у детского врача-стоматолога и причин тому несколько:

Только врач, обладающий специальной стоматологической подготовкой, способен правильно лечить молодые несформировавшиеся зубы. Право на это дается лишь обладателям сертификата «Стоматология детского возраста».



Чем меньше пациент, тем труднее ему участвовать в стоматологических процедурах – долго фиксировать голову в одном положении, держать рот широко открытым и т. д. Врач должен быть готов к этому, он обязан уметь добиваться от пациента выполнения этих действий в форме некой игры.



Молодые зубы, ткани и корни которых еще не сформированы окончательно, не должны подвергаться деятельному воздействию практикующего взрослого стоматолога. Очень легко навредить им, употребляя общие приемы и медикаменты, которые широко применяются во взрослых клиниках.

Заниматься лечением должны именно детские врачи-стоматологи с соответствующими сертификатами и подготовкой, оборудованием и набором медикаментов. Многочисленные отзывы о детской стоматологии Multident говорят о том, что в ней как раз и работают такие специалисты. Они найдут общий язык с любым ребенком и смогут оказать ему всестороннюю стоматологическую помощь.