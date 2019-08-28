«Нью-Йорк таймс» запускает кампанию предвыборной пропаганды

Одна из главных дискуссий предвыборной кампании 2020 года будет идти о том, какая именно дата — 1619 или 1776 — стала определяющей для Америки. Левые утверждают, что Америка — ужасная страна, и что ключевым моментом ее истории было введение рабства.

Большинство американцев увидят в этом расистский подход к истории как научной дисциплине и будут продолжать верить в концепцию исключительности, заложенную в 1776 году Декларацией независимости и реализованную в 1787 году Конституцией.



Эта дискуссия создается газетой «Нью-Йорк таймс», которая решительно настроена сменить провальную кампанию против Трампа и его связи с Россией новой идеологической борьбой, в рамках которой Трампа будут изображать расистом, а расизм назовут главной бедой Америки.



Исполнительный редактор «Нью-Йорк таймс» Дин Баке (Dean Baquet) на знаменательном общем собрании редколлегии признал, что двухлетние попытки уничтожить Трампа с помощью истории о сговоре с Россией провалились. Крах расследования, которое провел специальный прокурор Роберт Мюллер, перекрыл эту линию атаки.



Баке признался: «Наши читатели, которые хотят, чтобы Дональд Трамп ушел, вдруг осознали: „Чёрт подери, у Боба Мюллера ничего не выйдет" <…> Наш новостной отдел был заточен на то, чтобы освещать одну историю, и делал это просто отлично. Теперь нам нужно перегруппироваться, перераспределить ресурсы и сделать акцент на другой истории».



После того, как среди читателей прокатилась волна возмущения по поводу заголовка «Трамп призывает к единству против расизма» (Trump Urges Unity vs. Racism), стало ясно, что «Нью-Йорк таймс» будет вынуждена заискивать перед левыми. Как отметил сам Баке: «Наши читатели и некоторые из наших сотрудников приветствуют, когда мы обрушиваемся с критикой на Дональда Трампа, но они с издевкой относятся к нашей критике Джо Байдена».



Стараясь отвечать политическим пристрастиям левых — своей основной аудитории — «Таймс» теперь во всеуслышание объявила, что намерена сделать так, чтобы кампания 2020 года была посвящена расе и расизму. Газета дает следующие пояснения:



«„Проект 1619" — это масштабная инициатива газеты „Нью-Йорк таймс", посвященная 400-летию с момента начала рабства в Америке. Ее цель — переосмыслить историю страны, так что 1619 год будет считаться настоящей датой ее основания, а последствия рабства и вклад чернокожих американцев окажутся в самом центре истории, которую мы рассказываем о себе, чтобы понять, кто мы такие».



Это огромная инициатива с глубокими пропагандистскими целями. Потребуется провести серьезную работу с представителями левых из сферы развлечений и академической среды. «Таймс» будет стремиться распространять ее в школах, чтобы молодежь могла привыкнуть к мысли, что Америка определяется рабством. Индустрия развлечений начнет выпускать фильмы и сериалы, посвященные рабству.



Это великолепная обстановка для последующих требований репараций. Это также очевидное продолжение растущей на протяжении вот уже двух поколений враждебности к Америке в сфере образования и в Голливуде.



Николь Ханна-Джонс (Nikole Hannah-Jones) написала вступительное слово к «Проекту 1619» для «Нью-Йорк таймс». Она великолепно пишет, и ее эссе заслуживает внимания. Для большинства американцев многие приведенные в ней факты будут отрезвляющим поводом задуматься.



О болезненном опыте афроамериканцев среднестатистическому американцу никогда подробно не рассказывали. Это весомая часть американского опыта и важное напоминание о том, как далеко мы продвинулись, — и какой путь нам еще предстоит пройти.



Тем не менее, «Проект 1619» собирается зайти намного дальше, чем просто проинформировать американцев о реальности рабства, трагедии сегрегации, насилии против чернокожих, которое привело к сегрегации, долгом и медленном процессе расширения гражданских прав и применении законов против расовой дискриминации.



В рамках этого проекта рабство — не просто важная часть американской истории.



Рабство должно стать центральным фактом американской истории. Должно быть, как пишет «Таймс», «в самом центре истории, которую мы рассказываем о себе».



Это слишком уж громкое заявление. Нам нужны дебаты о природе Америки и движущих силах нашей истории. Но нам не нужна левая пропаганда, маскирующаяся под правду.



Дело в том, что Америку гораздо в большей степени определяют 1776 и 1787 годы, чем 1619 год.



Утверждение 1776 года о том, что «Создатель наделил нас некоторыми неотъемлемыми правами, в том числе жизнью, свободой и стремлением к счастью», было универсальным заявлением о правах, которое нашло отклик на всей планете.



Джонс в корне не права, когда утверждает, что «основополагающие идеалы нашей демократии были ложью в момент, когда они были написаны. Чернокожие американцы боролись за то, чтобы они стали правдой».



Во-первых, «основополагающие идеалы» были реальными, революционными и побуждающими к нравственности. Они заложили основы свободы в Америке и большей части мира. В 1776-1787 годах они были воплощены лишь частично, но их применение былo реальным, и благодаря им Америка начала приближаться к тому, чтобы впоследствии стать исключительной страной.



Джонс пишет, что «по большей части черные американцы сражались в одиночку». К концу гражданской войны афроамериканцы составляли около 10% армии Союза. Это означало, что около 90% армии, сражавшейся за отмену рабства, были белыми.



Кроме того, как пишет Джонс, среди тех, кто поддержал Восстановление Юга на демократических началах, были как белые республиканцы, так и афроамериканцы. Она признает, что, когда силы республиканцев были окончательно истощены, афроамериканское сообщество не смогло отстоять свою свободу перед лицом вновь поднявшихся белых южан.



В XX веке было много белых американцев, которые боролись за гражданские права, — и несколько человек погибли, отправившись в Миссисипи и другие места в знак неповиновения местным сегрегационным властным структурам.



Когда Джонс пишет: «Правда в том, что весь груз событий, необходимых для того, чтобы страна вышла на современный уровень демократии, вынесло на своих плечах черное сопротивление», — она игнорирует вклад миллионов нечёрных, которые верили в более справедливую и открытую Америку.



В ее анализе проскальзывает скрытый расизм, когда она пишет: «Поистине ирония американской судьбы состоит в том, что некоторые американцы азиатского происхождения, выходцы из тех групп переселенцев, которые смогли попасть в Соединенные Штаты благодаря борьбе черных за гражданские права, теперь подают в суд на университеты, чтобы закрыть программы, разработанные в поддержку потомков порабощенных».



В эссе, которое провозглашает гражданские права всех американцев, она критикует американцев азиатского происхождения, которые хотят защитить свои гражданские права.



«Однажды нам сказали, что мы рабы, и потому никогда не сможем быть американцами. Но благодаря рабству именно мы стали истинными американцами», — пишет Джонс.



Но разве каждый американец не должен потрудиться, чтобы стать «истинным американцем»?



Разве вьетнамец, бежавший от коммунизма, не имеет права много работать, учиться и стать «истинным американцем»?



Разве немец, ирландец или итальянец в седьмом поколении не имеют права служить стране, рисковать своей жизнью и стать «истинными американцами»?



Идеологическая борьба между подспудным расизмом «Проекта 1619» и концепцией исключительности, возникшей в 1776 и 1787 годах, станет центром президентской кампании 2020 года.



Я убежден, что большинство американцев будут стремиться к исключительности и единству американцев вместо поиска виноватых, разногласий и расового определения нашей истории.



«Нью-Йорк таймс» потерпела неудачу с проектом «Трамп и Россия», а вскоре потерпит неудачу со проектом «расистской Америки».



Ньют Гингрич (Newt Gingrich) — бывший спикер палаты представителей США, ведущий подкаста «Мир Ньюта» (Newt's World) и автор бестселлеров по версии газеты «Нью-Йорк таймс»: «Понять Трампа» и «Америка Трампа» (Understanding Trump and Trump's America).

