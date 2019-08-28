Из-за взрыва в Дрогобыче погибли уже два человека

В результате взрыва в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче Львовской области есть уже двое погибших. Число жертв возросло после того, как под завалами дома, где после взрыва произошло обрушение подъезда, нашли еще одно тело. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.



"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по улице Грушевского, 101, в городе Дрогобыч найден еще один погибший человек. Так, по состоянию на 8:30, погибли 2 человека и 7 госпитализированы (из них 4 ребенка)" - указали в ведомстве.



По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

