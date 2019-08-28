В Дании заговорили о размещении истребителей в Гренландии

Министр обороны Дании Трине Брамсен прокомментировала вопрос размещения датских истребителей в Гренландии. По ее словам, это может оказаться как непропорционально дорогим для Дании, так и противоречить международным договоренностям. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает Berlingske.



На данный момент российские истребители могут беспрепятственно действовать в воздушном пространстве над Гренландией. В то же время Брамсен отмечает, что размещение истребителей в Гренландии является политическим, а не административным решением.



"Поэтому я заранее ничего не буду отклонять. Однако это не совсем так, что датские истребители должны быть размещены в Гренландии. Это потребует чрезвычайной подготовки. Кроме того, у меня есть желание, чтобы мы поддерживали Гренландию как зону низкой напряженности. И наконец, решение о датских истребителях в Гренландии должно быть принято в сотрудничестве с гренландцами. Но тогда это политическое решение", - сказала министр.



По словам Брамсен, постоянная готовность к воздушному перехвату в Гренландии частично потребует от Дании приобретения большего количества истребительных самолетов, чем согласованные 27 новых F-35 у американской компании Lockheed Martin, что само по себе может добавить двузначную сумму к предполагаемым 66 миллиардам. Кроме того, потребуется центр воздушных операций и система связи для поддержки самолетов, а также радары, способные выявлять истребители противника.

