Ломбард швейцарских часов – возможность получить финансовую помощь

Швейцарские часы – это предмет, в котором сочетается точность, эстетическая привлекательность и достаточно высокая стоимость. Такой аксессуар идеально дополняет выбранные образы как мужчинами, так и женщинами. При возникновении финансовых проблем хронометр позволяет получить достойное денежное вознаграждение. Услуги, которые предоставляет ломбард швейцарских часов, пользуются повышенной популярностью среди людей, нуждающихся в материальной помощи. На комиссию принимаются изделия, производимые известными фирмами, например, Patek Philippe, Breguet, Rolex, Richard Mille, Breitling или Ulysse Nardin.

Особенности процедуры скупки швейцарских часов

В часовом ломбарде посетителям гарантируется оперативность проведения оценки швейцарских часов и выдачи денег. Размер выплаченной суммы зависят от различных факторов:

срок изготовления хронометров;



наличие механических повреждений на корпусе часов;



сохранение заводской коробки и паспорта изделия;



предоставление геммологического сертификата.

При скупке хронометров их владельцы получают много положительных моментов. Главным из них считается исключение сбора большого пакета документов. Оценка часов осуществляется профессиональными экспертами с большим опытом работы. Процедура не предусматривает никаких денежных вложений. Расчет с клиентами проводится через несколько часов после подписания договора. При желании владелец часов может их вернуть, полностью выплатив сумму выданного кредита с установленными процентными начислениями.

Оценка ювелирных украшений при скупке в ломбарде

Ломбарды, работающие в онлайн-режиме, занимаются скупкой не только часов, но и различных ювелирных украшений. Изделия из драгоценных металлов их владельцы продают в различных случаях:

потеря эстетической привлекательности аксессуара;



появление деформаций или механических повреждений;



образование сильных загрязнений.

На сайте https://vipgold.in.ua/cost_jewelry можно заказать проведение бесплатной оценки любого украшения, изготовленного из золота, серебра или платины. Для этого необходимо заполнить предложенную посетителям сайта форму. В ее графы заносится информация о весе, пробе, кратности изделия, а также о наличии документов от производителей. Кроме этого, указываются сведения о владельце украшения и его контактные данные.