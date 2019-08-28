Взрыв в Дрогобыче: утечка газа маловероятна

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что взрыв в Дрогобыче произошел не из-за утечки газа. Об этом заявил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский на брифинге.



К такому выводу спасатели пришли в процессе проведения работ газовой службы.



"С начала разрушения дома было подозрение, что произошел взрыв газа. Однако в процессе проведения работ газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна", - отметил он.



Кроме того, Дрогобычский городской совет проинформировал, что из-за взрыва сейчас шесть человек эвакуированы. В медицинские учреждения обратились 7 человек. Двое погибших.



"Дорога на улице Грушевского перекрыта для проезда транспорта. По вопросам эвакуации и размещения населения просим обращаться в СОШ №16, где работает эвакуационная комиссия. Также для пострадавших жителей дома организовано питание", - указано в сообщении горсовета.



Также заместитель директора департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский подчеркнул, что обеспечивает правопорядок возле дома и на прилегающей территории более 200 правоохранителей - полиция и военнослужащие Нацгвардии.

