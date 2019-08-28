Зеленая всенощная

Завтра первое заседание новой Рады. В первый раз парикмахеры, пауэрлифтеры, коучеры, свадебные фотографы нажмут на кнопки в сессионном зале. Обещают незабываемое зрелище, которое будет длиться нон-стоп до пятницы. Шоу с элементами блокбастера и триллера. Сутки «плодотворной» законодательной работы. В Телеграмм-канале фракции «Слуга народа» членов партии призывают быть готовыми к возможной блокаде парламентской трибуны и к «ночной работе». Вопрос: зачем эти спецэффекты?



Зеленский хочет эффектного начала нового политического сезона. Сразу поднять высокую «информационную волну». По официальной версии, он за сто дней президентства ничего особого не сумел сделать потому, что «не было рычагов управления». Президент не контролировал парламент, ГПУ, правительство, поэтому был как бы лишен возможности влиять на ситуацию в стране. Отсюда и гастроли по областям с показательными «порками» чиновников в стиле «юного Лукашенко». Но как только официально заработает Рада, то все «отмазки» закончатся. У него абсолютное монобольшинство в новом парламенте, целая армия «ботов» (254), 20 комитетов парламента возглавляют «зеленые», спикер и вице-спикер – «слуги народа». Самое время показать «зрелище».



Почему круглосуточная работа? Рассмотрение чисто процедурных вопросов займет почти весь пленарный день. Это же ритуал. Спикер Парубий, который постепенно привыкает к роли главного подозреваемого в деле о сожжении людей в Одессе 2 мая 2014 года, должен произнести речь. И он ее, с..ка, произнесет.



Начнутся выборы руководства Рады. Надо будет сформировать счетную комиссию, напечатать бюллетени, установить кабинки. Две кандидатуры известны: Дмитрий Разумков (спикер), Руслан Стефанчук (первый вице-спикер). Кто будет третьим? Представитель «Голоса», «Батькивщины» или «Оппозиционной платформы»?

Надо еще Бадоева позвать, чтобы придумал необычный формат интервью. К примеру, провести собеседование в лифте. Или в бассейне. Под водой. Можно использовать домашних животных и счастливых избирателей. Добавить спецэффекты. Шум спускаемой в унитазе воды

Расскажет о принятии «исторического закона» о тотальной украинизации, вступлении в НАТО, «снисхождении томоса» и «решительном противодействии кремлевскому реваншу». В последний раз этот подозреваемый выступит в качестве главы высшего законодательного органа власти. Дальше все его выступления будут в качестве депутата фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность». Потом начнутся выборы руководства Рады. Надо будет сформировать счетную комиссию, напечатать бюллетени, установить кабинки. Две кандидатуры известны: Дмитрий Разумков (спикер), Руслан Стефанчук (первый вице-спикер). Кто будет третьим? Представитель «Голоса», «Батькивщины» или «Оппозиционной платформы»? Или же в кастинге победит ставленница Игоря Коломойского? Тоже время надо на дискуссии.Плюс дискуссия по руководителям 23-х комитетов Рады. Там же еще заместители, секретари. Уточнение персонального состава. Драка с Нестором Шуфричем. Его могут назначить на должность главы комитета по вопросам свободы слова с урезанными полномочиями. Порошенковская «ЕС» уже истерит по этому поводу, Геращенко (Ирина) слюной брызжет. Все как всегда. Вся эта канитель будет длиться много часов подряд. Не забывайте, что должны быть еще сформированы все фракции Рады. Со всеми руководителями, заместителями и персональным составом. Ожидается еще демарш самого Порошенко, которому в начале сентября идти на допрос. У него своя программа: «борьба с реваншизмом и капитуляцией перед РФ». С нетерпением жду первой драки. Болею за обе стороны. «Зеленые» заняли стратегические подступы к трибуне, поэтому порыв «ПЕСцов» может быть «погашен» в самом зародыше. У парикмахеров и коучеров большой опыт бытовых разборок. Да и свадебного фотографа не стоит сбрасывать со счетов. Хотя он на фотках выглядит как типичный задрот. Но, повторюсь, болею за обе команды. Эх, хорошо бы дымовую шашку для эффекта поджечь. Боюсь, что Парубий уже растратил все свои навыки, а Геращенко хоть и визжит, однако явно трусовата.Чтобы продемонстрировать эффективность новой власти, уже в первые сутки им хочется принять новые законопроекты. О снятии депутатской неприкосновенности с депутатов, об отзыве и досрочном прекращении полномочий парламентариев, о наказании за не персональное голосование и о «бляхарях». Думаю, доберутся под утро. Есть много способов затормозить работу новой Рады и не сомневаюсь, что все они будут использованы оппозицией. Поэтому работа, скорее всего, продолжится и в пятницу. А в субботу будет продолжение шоу. Имею в виду постановочную «пресс-конференцию» по поводу первых ста дней президентства Зеленского. На самом деле, никаких журналистов не будет. Вопросы станет задавать актер, игравший в сериале «Слуга народа» роль премьер-министра. Очень правильный подход. Сплошное шоу. Если позвать представителей «устаревших» по мнению главы офиса президента Богдана СМИ, то будет сплошной срач на тему «я не овца». Еще и в маечках придут с принтом «Мы не овцы». Поэтому только постановочные вопросы и такие же ответы. Надо еще Бадоева позвать, чтобы придумал необычный формат интервью. К примеру, провести собеседование в лифте. Или в бассейне. Под водой. Можно использовать домашних животных и счастливых избирателей. Добавить спецэффекты. Шум спускаемой в унитазе воды. Подойти к киоску с шаурмой рано утром и поесть. Главное – люди должны увидеть реальные изменения. Их нет, но с помощью современных средств промывания черепной коробки, можно создать отличную видимость.