Кремль отреагировал на освобождение Вышинского

Власти России приветствовали решение киевского суда, который в среду, 27 августа, освободил главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное обязательство. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в [остальных] оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение", - сказал Песков.



Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, готова ли будет Россия сделать встречный шаг после этого решения суда. "Пока мне нечего добавить к тому, что мы приветствуем это решение. Я говорил, что определенные контакты осуществляются, больше мне добавить нечего", - сказал он.



Также Песков отказался комментировать информацию о возможной дате обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

