Украинец в суде доказал, что сын не его ребенок

Мужчина в Мелитополе не захотел платить алименты на чужого ребенка и через суд доказал, что не является отцом мальчика. Об этом сообщает РИА Мелитополь в среду, 28 августа.



Мужчина обратился с исковым заявлением в суд об исключении из актовой записи о рождении ребенка его данных. Истец сообщил, что в 2015 году вступил в брак, через год родился мальчик, отцом которого он был записан.



Семейная жизнь не сложилась, так как жена мужчины постоянно приходила домой поздно и он подал на развод. Суд назначил алименты на содержание ребенка до его совершеннолетия, однако, мужчина все больше убеждался, что мальчик на него совершенно не похож.



Он решил проверить свои подозрения и обратился в частную медицинскую фирму, где был проведен сравнительный ДНК-анализ. Исследование показало, что вероятность отцовства мужчины равна нулю, поэтому он решил официально от него отказаться.



Суд не принял как доказательство заключение частной лаборатории и назначил молекулярно-биологическую экспертизу. Она также показала, что истец биологическим отцом мальчика не является.



Бывшая жена мужчины в судебное заседание не явилась, но согласилась с исковыми требованиями, подтвердив, что ее сын рожден от другого мужчины. Таким образом, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворить требования истца и исключить из актовой записи о рождении ребенка сведения о нем.

