Джонсон обратился к королеве с прошением приостановить работу парламента

Британский премьер-министр Борис Джонсон в среду направил королеве Великобритании Елизавете II прошение о приостановке работы парламента, сообщает британский телеканал Sky News.



"Сегодня утром я обратился к королеве с просьбой отменить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседания в сентябре до начала второй сессии парламента, которая откроется речью королевы 14 октября. В случае, если новое соглашение (по сделке о выходе Британии из ЕС - ИФ) будет представлено в ближайшее время в Европейском совете, центральным элементом законодательной программы станет приоритет правительства - проект соглашения по сделке о выходе (из ЕС - ИФ) и продвижение его принятия ", - говорится в письме, которое Джонсон направил парламентариям в среду.



Таким образом, продолжает телеканал, у парламентариев будет значительно меньше дней для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. Сам Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

