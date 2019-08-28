В Молдове умерла девочка после мытья головы средством от вшей

В Молдове умерла девочка, отравившись средством от вшей. Еще один ребенок в результате отравления попал в больницу, передает УНН со ссылкой на Блокнот Молдова.



"Девятилетняя жительница села Красноармейское Хынчештского района умерла от отравления средством от вшей. Другую девочку положили в больницу также с симптомами отравления", - говорится в сообщении.



Трагедия произошла во вторник, 27 августа.



Сообщается, что обеим стало плохо после того, как они нанесли на волосы средство от вшей.



По данным полиции, девочки остались без присмотра 66-летней женщины, которая является бабушкой одной из них. Мамы девочек работают за рубежом.



Открыто уголовное производство. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии.

