В Украине могут запустить платную налоговую амнистию

В Украине собираются запустить платную налоговую амнистию, общая ставка которой составляет пять процентов. Об этом сообщает народный депутат Даниил Гетманцев, передает ura-inform.com. По его словам, такое нововведение позволит достичь некоторых полезных целей. Самой главной из них будет возвращение средств украинского государственного бюджета.



Также как отмечает Гетманцев, это позволит людям, которые получали доходы от различных предприятий "отбелиться". Чиновник называет налоговую амнистию "нравственным делом", после которого можно провести реформу налогообложения.



"Мы предполагаем, что деньги в размере 300 тысяч гривень будут амнистированы каждому - независимо от того, кто подал декларацию или не подал", - отметил Гетманцев.



Однако он также добавил, что налоговая амнистия не может полностью освободить человека от ответственности. Если украинец имеет незаконную финансовую историю, то он может быть привлечен к уголовной ответственности.



