Болтон: ожидаем встречу Зеленского и Трампа в Варшаве

В США ожидают встречу президента Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, где 1 сентября состоится церемония по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, отмечает советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.



"Я выразил наши ожидания о встрече двух президентов в Варшаве, и в ближайшие дни мы будем работать над ее организацией", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

