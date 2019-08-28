Суд начал рассмотрение меры пресечения Богатыревой

В Печерском районном суде Киева началось рассмотрение ходатайства прокуратуры о взятии под стражу экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой, передает корреспондент УНН.



Раиса Богатырева находится в зале суда с адвокатом.



Следственным судьей назначена судья Светлана Смык.



Сейчас с аргументами выступает сторона обвинения.



Напомним, 27 августа Богатыреву задержали в аэропорту Киева.



Как сообщал УНН, в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГПУ об избрании экс-главе Минздрава Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.



Как пояснили в столичной прокуратуре, согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее чем через 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. В среду, 28 августа, соответствующее ходатайство внесено прокурором в Печерский райсуд Киева.

